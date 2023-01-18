Olay, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüsün alt kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden şoför ise minibüsü durdurdu.

Ardından yolcular panikle dışarıya çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle, alevlere müdahale ederek yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaptı.

Yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi.

Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.