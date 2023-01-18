Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 19:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hafif ticari araç devrildi: 10 yaralı
[Fotograf: AA]
Niğde'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi, yaralandı.
A.A'nın kullandığı hafif ticari araç, Adana-Niğde Otoyolu Güney Gişeleri yakınında devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 9 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: Niğde Trafik Kazası
Son Haberler
- 20:47
- 20:33
- 20:20
- 20:14
- 20:12
Sıradaki Haber
Gaziantep'te 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz