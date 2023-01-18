Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 19:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te kaçakçılara göz açtırılmıyor. Ekipler tarafından bir araçta yapılan aramalarda 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheli de gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araca yönelik kaçak akaryakıt operasyonu yaptı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyon sırasındaki aramalarda 1 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Gaziantep Kaçak Akaryakıt
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