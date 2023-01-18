Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 18:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kahramanmaraş'ta ormanı 17 yerden yaktığı iddiasıyla gözaltına alındı
[Fotograf: DHA]
Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde, ormanı 17 farklı yerden yaktığı iddia edilen M.E., jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yangında 2 hektar alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kızık Mahallesi'ndeki ormanda, sabah saatlerinde yangın başladı.
Dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederken, bu sırada bölgeden kaçan ve ormanı yaktığı iddia edilen M.E., jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
Ormanı 17 farklı yerden ateşe vermiş
Yangın, kısa sürede söndürülürken, 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
Yapılan incelemede, ormanın 17 farklı yerden ateşe verildiği tespit edildi.
Jandarmada sorgusu devam eden M.E.'nin, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.
Etiketler: Kahramanmaraş Orman Yangını
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