Kocaeli'de sağanak ve fırtına: Deniz taştı, yollar su altında kaldı

Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve sağanak kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.
İzmit sahil bandı ve otopark, şiddetli fırtına sebebiyle denizden taşan suyla kaplandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizleme çalışması başlatırken, polis sahiplerine ulaşarak otoparktaki araçların kaldırılmasını istedi.
Kocaeli Valiliği vatandaşlara yaptığı uyarıda şu ifadelere yer vermişti:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."