Kocaeli'de sağanak ve fırtına: Deniz taştı, yollar su altında kaldı

Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve sağanak kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

İzmit sahil bandı ve otopark, şiddetli fırtına sebebiyle denizden taşan suyla kaplandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizleme çalışması başlatırken, polis sahiplerine ulaşarak otoparktaki araçların kaldırılmasını istedi.

[Fotoğraf: İHA]

Kocaeli Valiliği vatandaşlara yaptığı uyarıda şu ifadelere yer vermişti:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Denizi’nde rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde saatte 50-75 kilometre fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Pazartesi, günün ilk saatlerine kadar etkili olacağı değerlendirilen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."