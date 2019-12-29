Cumhurbaşkanı Erdoğan sanatçıları kabul etti

AK Parti Sözcüsü Çelik: Sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız

Çavuşoğlu Libya tezkeresi için CHP, MHP ve İyi Parti'yi ziyaret edecek