Türkiye
Kocaeli'de otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı29 Aralık 2019 Pazar 08:50 - Son Güncelleme 29 Aralık 2019 Pazar 08:49
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden Latif Yazıcıoğlu idaresindeki 41 YN 777 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkiinde bariyerlere çarptı.
Sürücü Yazıcıoğlu ve yanındaki Saffet Coşkun, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Coşkun olay yerinden yaşamını yitirirken, Yazıcıoğlu ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA