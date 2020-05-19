Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de maske takmak zorunlu oldu
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında COVID-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Kurul, tüm tedbirlere ek olarak kent genelinde 20 Mayıs'tan itibaren ikinci bir karara kadar "açık alanlar da dahil olmak üzere" tüm vatandaşların maske kullanmasının zorunlu hale getirilmesine karar verdi.
Alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacak.
Etiketler: maske koronavirüs maske zorunluluğuSon Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 12:40
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