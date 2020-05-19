23 Nisan'ın 100. yılında gökyüzünde dünyanın en büyük bayrağını açmıştı Türk Hava Yolları. Ankara'dan havalanmış, ay yıldızı gökyüzüne nakşetmişti.

Türk Hava Yolları, bu kez de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına özel tarihi bir uçuş yaptı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra İstanbul'dan Samsun'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu tamamlandı.

Türk Hava Yolları 9 milyon sanal yolcusuyla tarihi yolculuğu gerçekleştirdi. TK1919 sefer sayısıyla yapılan 19 Mayıs özel uçuşunun ayrıntıları @trthaber’de.https://t.co/hVZcBqYGyP pic.twitter.com/dXAYmihufu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2020

9 milyonu aşkın yolcusu var

Tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyenler "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden oluşturan ve şimdiye kadar 9 milyonu aşkın kişinin kayıt yaptırdığı hatıra biletleri yoğun ilgi gördü.

Vatandaşlar, hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı. Özel sefer, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.

[Fotoğraf: AA]

Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş

Yolcusu olmayan sefer öncesinde "Of" isimli "Boeing 737-900 ER" tipi uçakta bazı hazırlıklar yapıldı. Uçağın içi, kanat ve gövdesi temizlenerek, sefere hazır hale getirildi.

Otobüsle aprona gelen THY kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot Zafer Doğukan Demir ile kabin ekipleri uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saat 12.25'te İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden uçak, Samsun'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yaptı.

[Fotoğraf: AA]