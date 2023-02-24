Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 05:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü polise çarptı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde "dur" ihtarına uymayan sürücü yönetimindeki hafif ticari aracın çarptığı polis yaralandı.
Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde trafik ve asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir hafif ticari aracı durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayan sürücü, yönetimindeki hafif ticari araçla polis memuru Hıdır Canoluk'a çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı polis memurunun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Hafif ticari araç ise Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde terk edilmiş vaziyette bulundu. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, hastaneye giderek polis memuru Canoluk'un yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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