Atakan Barış O. idaresindeki otomobil ile Yakup H. yönetimindeki otomobil, Ormanköy-Akyazı yolu Aktarla sapağında çarpıştı.

Kazada sürücü ile annesi Ayten O. ve İlknur B. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayten O., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.