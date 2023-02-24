Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Atakan Barış O. idaresindeki otomobil ile Yakup H. yönetimindeki otomobil, Ormanköy-Akyazı yolu Aktarla sapağında çarpıştı.
Kazada sürücü ile annesi Ayten O. ve İlknur B. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayten O., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sakarya Trafik Kazası
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