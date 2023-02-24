Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma 03:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'a TSK'nın kargo uçağıyla 38 yaralı depremzede sevk edildi
[Fotograf: AA]
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan 38 kişiyi taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
Türk Silahlı Kuvvetleri 222. filoya ait C-130 askeri kargo uçağıyla Adana’dan getirilen 38 yaralı depremzede, havalimanında görevli askerlerin de yardımıyla sağlık ekiplerince ambulanslara alındı, kentteki hastanelere sevk edildi.
Yaralı depremzedelerle birlikte 31 refakatçi de aynı uçakla İstanbul’a getirildi.
Etiketler: Deprem İstanbul Türk Silahlı Kuvvetleri
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