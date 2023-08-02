Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.08.2023 20:42

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Kocaeli'de, virajı alamayarak yol kenarına devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Adih Zeyrek (33) idaresindeki konteyner yüklü tır, D-100 kara yolu Ankara istikameti Dilovası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın altında kalan sürücü Zeyrek'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Zeyrek'in cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü sağlanıyor.

ETİKETLER
Kocaeli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:45
Bakanlık'tan koruma altındaki çocuklarla ilgili haberlere yalanlama
21:28
İspanya'nın bazı kesimlerinde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi
21:27
Yunanistan'da son 14 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
21:25
BM: Sudan'da 6 milyondan fazla insan açlıktan bir adım uzakta
21:22
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, tartışmalı "Rus etkisi" kanunundaki değişiklikleri onayladı
21:21
Yunanistan'da plajların ruhsatsız işletmecilerine tepki için havlu hareketi
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
Göçmenlerin New York'taki Roosevelt Otel'in önündeki bekleyişi sürüyor
FOTO FOKUS
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü böyle kaçtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ