Kocaeli'de devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

Adih Zeyrek (33) idaresindeki konteyner yüklü tır, D-100 kara yolu Ankara istikameti Dilovası mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, tırın altında kalan sürücü Zeyrek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Zeyrek'in cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde trafik kontrollü sağlanıyor.