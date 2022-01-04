Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 6 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri iddia edilen 4'ü yabancı uyruklu 10 zanlının yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Serbest kalan yabancı uyruklu 3 şüpheli ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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