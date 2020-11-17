İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Ev ve iş yeri aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.