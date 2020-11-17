Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.
Ev ve iş yeri aramalarında çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
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