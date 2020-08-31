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Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
Denizevler Mahallesi 4041. Sokak'ta pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantina altına alınmasına karar verildi.
Emniyet ekiplerinin giriş ve çıkışında önlem aldığı sokakta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Etiketler: Kocaeli koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:24
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