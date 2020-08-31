Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Adı geçen İstanbul-Denizli uçusunda böyle bir vakanın yaşanmadığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı haber mecralarında, TK2578 sefer sayılı İstanbul-Denizli uçuşumuzda seyahat eden ve Covid-19 tanısı koyulan bir yolcumuz nedeniyle 12 yolcumuzun karantina altına alındığı bilgisi paylaşılmıştır. Bahsi geçen uçuşumuzda böyle bir vaka yaşanmamış olup haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

'Uçaktaki 12 kişi karantinaya alındı' iddiası

İstanbul'dan Denizli'ye uçakla gelen 1 kişinin koronavirüs hastası olduğunun tespiti üzerine, hastanın da arasında bulunduğu 13 yolcu karantinaya alındığı iddia edilmişti.