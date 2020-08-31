Haber Giriş: Kaynak: AA
Tarihi eserler alüminyum folyoyla kaplanan kutulardan çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de alüminyum folyoyla kaplanan peynir, dondurma ve kahve kutularında 1039 sikke bulundu. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
Gebze ve Çayırova ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada alüminyum folyoyla kaplanmış plastik peynir, dondurma ve kahve kutularında 1039 sikke ve bir ruhsatsız tabanca buldu.
Operasyonda gözaltına alınan D.Ş, E.D. ve M.A.C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: tarihi eser kocaeli operasyon alüminyum folyoSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:24
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