Haber Giriş: Kaynak: AA
Hatay'da durdurulan araçta tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir araçta 5 parça tarihi eser ele geçirildi.
İskenderun polisi, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar neticesinde ilçe merkezindeki bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 2 heykel ile 3 sikke bulundu.
Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: tarihi eser kaçakçılığı tarihi eser hataySon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:21
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