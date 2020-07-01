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Kocaeli'de bir sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir sokakta karantina uygulaması başlatıldı.
Emek Mahallesi Yükselen Sokağı'nda, pozitif vaka ve bunlarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.
Test sonucu pozitif çıkan ve tedavi altına alınan 6 kişinin, diğer evlerdeki bazı vatandaşlarla temas kurdukları gerekçesiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca sokağın karantinaya alınmasına karar verildi.
Sokakta başlatılan karantina uygulamasının 7 gün süreceği ve vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacağı bildirildi.
Etiketler: Kocaeli Darıca koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 16:04
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