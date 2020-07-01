Giresun Bulancak'ta kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yle ilgili acı haber kaybolduktan 4 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni evinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu. Minik kız, göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

İkranur'un ölüm haberi Türkiye'yi ağlattı. Küçük kızın tabutu üzerine en sevdiği kıyafeti kondu. Güller döküldü. Annesi ve babası gözyaşları ile sarıldıkları küçük kızın tabutunun başından uzun süre ayrılamadı. İkranur, İcilli köyünde dua ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Ölüm sebebi araştırılıyor

İkranur'un ölümü ile ilgili soruşturma da devam ediyor. Küçük kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldı. İkranur'un ölümünün düşerek mi yoksa başka bir nedenle mi olduğu araştırılıyor.

Giresun Valisi Enver Ünlü, "Şu anda ilk bulgulara göre herhangi bir cinsel istismar, cinayet vesaireden söz etmemiz mümkün değil. Bu bilgileri şimdilik paylaşabilirim sizinle." dedi.

Küçük yaşta hayata veda eden İkranur Tirsi'nin kesin ölüm sebebi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek otopsi raporundan sonra netlik kazanacak.