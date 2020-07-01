Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de otizmli çocuk kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de evlerinin önünde oynarken kaybolan 10 yaşındaki otizmli çocuğun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Dün akşam saatlerinde Şirintepe Mahallesi Kardeş Sokak'taki evlerinin önünde oynayan otizmli Yusuf Gurubi'den haber alamayan yakınları polise başvurdu.
Aramalara kurbağa adamlar da katıldı
İhbar üzerine kent genelinde çalışma başlatan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uluönder Göletli Park civarında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa adamlar ise Eskişehir-Bursa kara yolundan geçen DSİ'ye ait sulama kanalında arama yaptı.
Polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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