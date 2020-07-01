Haber Giriş: Kaynak: AA
Kayseri'de 51 evdeki karantina sona erdi
Kayseri'de 51 evde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Merkez ilçelerden Kocasinan'da 15, Melikgazi'de 13, Talas'ta 3 ve Hacılar'da 1, Pınarbaşı ilçesinde 19 evdeki karantina uygulaması, 14 günlük sürenin dolmasının ardından yapılan kontrollerde olumsuzluğa rastlanmaması üzerine kaldırıldı.
Evlere giriş ve çıkış normale döndü.
Etiketler: kayseri koronavirüs karantinaSon Güncelleme: 1 Temmuz 2020 Çarşamba 15:02
Son Haberler
- 15:29
- 15:18
- 15:06
- 15:26
- 14:59
Sıradaki Haber
İzmir'de orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz