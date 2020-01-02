Türkiye
Kocaeli'de bariyerlere çarpan aracın sürücüsü ağır yaralandı02 Ocak 2020 Perşembe 03:01 - Son Güncelleme 02 Ocak 2020 Perşembe 03:09
Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
[Fotoğraf: AA ]
Kocaeli'de D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Adem Sözer idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Sözer, Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normal döndü.
Kaynak: AA
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