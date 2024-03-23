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Türkiye
AA 23.03.2024 23:01

Kocaeli'de bariyere çarpan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan ekip otosundaki 2 polis yaralandı.

Kocaeli'de bariyere çarpan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımı Muallimköy mevkisinde kontrolden çıkan polis otosu bariyere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 polis memuru, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi ve Gebze Fatih Devlet hastanelerine kaldırıldı. Polis memurlarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, hastanede yaralı polisleri ziyaret etti.

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