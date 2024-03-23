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Türkiye
AA 23.03.2024 22:54

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
[Fotograf: İHA]

Akhisar Mahallesi 217. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Faruk B. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Kazada sürücüler ile Samet Ö., Elif B., Hanife B., 2 yaşındaki Kübra Nisa B. ve 4 yaşındaki Kerem B. yaralandı.

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Yaralılar, kaza yerine gelen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılarım sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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