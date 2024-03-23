Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

Akhisar Mahallesi 217. Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Faruk B. yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen sürücü Davut T. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.
Kazada sürücüler ile Samet Ö., Elif B., Hanife B., 2 yaşındaki Kübra Nisa B. ve 4 yaşındaki Kerem B. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine gelen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılarım sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.