Çok Bulutlu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.03.2024 23:03

İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişinin ölmesi, 2 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 7 şüpheli tutuklandı
[Fotograf: AA]

Halkapınar Aktarma Merkezi önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahla ateşe açması sonucu Çetin Ermiş'in hayatını kaybetmesi, İ.A.  ve Ü.E'nün  de yaralanması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Saldırıyı düzenleyen şüphelilerin O.K.  ve H.D. olduğunu tespit eden polis, zanlıları suç aleti tabancayla yakaladı.

Şüphelilere yardım ettiği belirlenen 7 kişi de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. A.K ve Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayın taraflar arasında eskiye dayalı husumet ve alacak meselesinden kaynaklandığı öne sürüldü.

Olay

Konak ilçesinde 19 Mart'ta Halkapınar Aktarma Merkezi önünde silahla ateşe açılması sonucu Çetin Ermiş, İ.A. ve Ü.E. yaralanmış, Ermiş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
İzmir
Sıradaki Haber
Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:57
AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi" bugün yapılacak
23:47
Kassam Tugayları: İsrailli bir esir ilaç ve gıda yoksunluğu nedeniyle öldü
23:27
Safranbolu, "sakin şehirler" listesine girdi
23:25
Kars-Erzurum kara yolunda kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor
23:19
Bakan Işıkhan: Ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz
23:12
Atakule'nin ışıkları iklim değişikliğine dikkati çekmek için 1 saatliğine kapatıldı
Atakule'nin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı
Atakule'nin ışıkları 1 saatliğine kapatıldı
FOTO FOKUS
Rallide trafik kazası kamerada
Rallide trafik kazası kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ