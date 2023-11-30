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Türkiye
AA 30.11.2023 06:24

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

D-100 kara yolunun Ankara istikameti Kozluk mevkiinde Karayolları ile belediye ekipleri, kamyondan dökülen molozları temizlemek için çalışma yürüttüğü sırada 2 otomobil, 2 minibüs ve ışıklı uyarılar bulunan belediye aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 61 NK 518 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Tuğral'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kara yolu bir süre ulaşıma kapandı

Kazada Tuğral'ın kullandığı otomobildeki 3 kişi ile belediyeye ait araçtaki 2 belediye personeli yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan kara yolunun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından kontrollü açıldı.

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Kocaeli Trafik Kazası Polis
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