Bursa’da sağanak sele dönüştü

Gece saatlerinde etkisini gösteren sağanak, kısa süre içerisinde sele dönüştü.

Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde yoğun olmak üzere kent merkezi de dahil birçok yerde yollar göle döndü, dereler taştı. Birçok araç sürüklenerek zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Metrekareye 55 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, arama kurtarma, jandarma ekibi sevk edildi.

Mahallede ve sahil şeridinde su, çamur ve taş birikintileri oluştu. Sahildeki kafe ve restoranların masa ve sandalyeleri zarar gördü.

[Fotoğraf: AA]

Mahalle sakinleri, ev ve iş yerlerindeki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Ekipler, yağışın yol açtığı olumsuzlukları gidermek için iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise selin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Sel anı iş yerinin güvenlik kamerasında

Sel sularının yüksek kesimlerden daha alçaktaki bölgeye ulaşma anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde sel sularının şiddetli şekilde Trilye'nin yüksek kesimlerinden sahile doğru akması yer alıyor.