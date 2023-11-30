Balıkesir'i sağanak ve lodos vurdu: Dere taştı, evler ve yollar su içinde kaldı

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde sağanak ve lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Altınoluk ve Şahindere mahallelerinde akşam saatlerinde bastıran yağmur nedeniyle Şahin Deresi taştı.

Kazdağları'ndan gelen sel sularından dolayı Altınoluk Mahallesi'nde yol seviyesinin altında kalan çok sayıda ev ve iş yerinin zemin katlarını su bastı.

[Fotoğraf: İHA]

Bazı vatandaşlar, ev ve iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye ederken bazılarının imdadına belediye ekipleri yetişti.

Ayrıca Altınkum ve İkizçay mahallelerindeki bazı sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu, birçok ev ve iş yerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu.

Belediye ekipleri, yaklaşık 20 saattir etkili olan sağanak nedeniyle teyakkuz halinde

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Edremit Belediyesi ekipleri, kentte yaklaşık 20 saattir etkili olan sağanak ve lodos nedeniyle ihbarlara hızlıca müdahale etmeye çalışıyor.

Ekipler, riskli bölgelerde sürekli devriye gezerek olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde bulunuyor.