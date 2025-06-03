Parçalı Bulutlu 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 03.06.2025 15:52

Kocaeli'de 12 bin litre sahte madeni yağ ele geçirildi

Kocaeli'de piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 11 bin 970 litre sahte madeni yağ ele geçirildi.

Kocaeli'de 12 bin litre sahte madeni yağ ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. 

Ekipler, sanayi işletmelerinden topladığı atık madeni yağları arıtarak, ünlü markalara ait sahte kutu ve ambalajlara doldurmak suretiyle piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye ait iş yerine operasyon düzenledi.

Kocaeli'de 12 bin litre sahte madeni yağ ele geçirildi

İş yerinde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 11 milyon lira olan 11 bin 970 litre sahte madeni yağ ile çok sayıda taklit ambalaj ve etiket ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. 

ETİKETLER
Kocaeli Dolandırıcılık
Sıradaki Haber
Köy tipi kalıcı konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:58
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü
16:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DSP Genel Başkanı Aksakal'ı kabul etti
16:14
Türk Devletleri Banka Birlikleri Konseyi Bişkek'te toplandı
16:08
Hacı adayları kutsal mekanları ziyaret ediyor
16:01
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü yoğunluk kazandı
15:59
Elektronik defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi uzatıldı
63 yıldır pedal çeviriyor, gençlere örnek oluyor
63 yıldır pedal çeviriyor, gençlere örnek oluyor
FOTO FOKUS
Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ