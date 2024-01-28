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Türkiye
AA 28.01.2024 19:03

Kocaeli olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı

Kocaeli Valiliği, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Kocaeli olumsuz hava koşullarına karşı uyarıldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelerde Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği, salı gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği belirtildi.

Salı sabah saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile aralıklarla kuzey kesimlerde deniz etkili kar yağışı olarak, zaman zaman kuvvetli olacağının tahmin edildiği anlatılan açıklamada, ulaşımda aksamalar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, görüş mesafesinde azalma, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebi ile çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarılarında bulunuldu.

Açıklamada, "Kış lastiklerimizi kullanalım, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları araçlarımızda bulunduralım" ifadeleri kullanıldı.

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