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Türkiye
TRT Haber 28.01.2024 17:03

Kardan heykel takımı ABD'den ikincilikle döndü

Kış mevsiminin güzelliklerinden biri de kardan heykeller... Kocaeli Kardan Heykel Takımı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yarışmada Türk bayrağını dalgalandırdı. Takım, şampiyonadan dünya ikinciliğiyle döndü.

3 metreküplük kar kütlesini sabırla işleyip heykel formu kazandırdılar. Kardan Heykel Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırdılar...

2023 yılında ABD'nin Minnesota eyaleti Stillwater'da düzenlenen "World Snow Sculpture Championships" organizasyonunda gerçekleştirdikleri eserle dünya üçüncüsü olan Kocaeli Üniversitesi ve Mimar Sinan Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan Türk Heykel Takımı, bu sene de aynı organizasyona davet edildi.

Yarışmaya eksi 22 derecede hazırlandılar

Şampiyonaya 100'den fazla takım ön başvuru yaptı. Elemeleri 12 takım geçti.

Mimar Sinan Üniversitesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Çınar, KOÜ Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Konak ve KOÜ Öğretim Görevlisi Tayfun Konak'tan oluşan heykel ekibi, her yıl binlerce sanatseverin ilgiyle takip ettiği şampiyonada, 17-21 Ocak tarihlerinde Türkiye'yi temsil etti.

3 sanatçı sıfırın altında 22 derecede günlerce çalıştı. 

Dünya ikincisi oldular

Türk Heykel Takımı, Amerika'da Colorado ve Minesota'nın yanı sıra Çin'den Fransa'ya, Japonya'dan Kanada'ya kadar 3 kıtada 12 farklı ülkede sanatsal çalışmalar yaptı.

Geçen yıl aynı şampiyonada "Organik Küpler" (Organic Cubes) isimli eserle dünya üçüncüsü olan takım bu yıl bir tomurcuğun yeri çatlatarak çıkmasını referans alarak onu görselleştiren soyut bir kompozisyondan oluşan "çatlak" isimli heykel ile dünya ikincisi oldu.

Türk bayrağı bir ay boyunca organizasyon alanında dalganacak

Yarışma süresince ve sonrasındaki 1 ay boyunca organizasyon alanında Türk Bayrağı dalganacak.

Türk Takımı, "O sene bu sene "sloganı ile gittikleri Minesota 'da dünyanın bir çok bölgesinden gelenlerin Türkçe sloganları ile desteklendi .

Şampiyona öncesinde soğuk hava iklim şartlarının tecrübesini Kocaeli Kartepe'de yapan Türk heykel takımı dünya ikincisi olup döndüklerinde de açıklamalarını yine Kartepe'de yaptılar.

Haber:  Halit Yılmaz
Kamera: Musa Toprak

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