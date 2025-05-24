Açık 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.05.2025 01:28

Kocaeli merkezli 4 ildeki kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

Kocaeli merkezli 4 ilde düzenlenen tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Kocaeli merkezli 4 ildeki kaçakçılık operasyonunda 14 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında farklı tarihlerde şüphelilerin yakalanmasına yönelik 6 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda değişen miktarlarda makaron, gümrük kaçağı sigara, bandrolsüz nargile tütünü gibi ürünler yakalandı.

Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmasını genişleten ekipler, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla Kocaeli merkezli 4 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 30 zanlı yakalandı, 26 ev, 20 iş yeri, 3 depoda yapılan aramalarda 429 bin 930'u dolu olmak üzere 1 milyon 354 bin 930 makaron, 27 sigara sarma makinası, 1 sigara sarma kompresörü, 361 elektronik sigara, 139 elektronik sigara likidi, 300 paket elektronik sigara tütün çubukları, 13 elektronik sigara parçaları, 649 paket gümrük kaçağı sigara, 199 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 198 bandrolsüz puro, 17 bin 301 yaprak gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü, 833 kilogram bandrolsüz açık kıyılmış tütün, 12 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 70 bin 322 boş sigara kutusu, 400 boş sigara poşeti ele geçirildi.

Zanlılardan 13'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Kocaeli Kaçakçılık
Sıradaki Haber
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
Avcılar gişelerinde yapılacak çalışma nedeniyle otoyola giriş-çıkışlar kapatıldı
01:49
23. Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı
01:38
Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da tarım arazisini yaktı
01:07
ABD Hazine Bakanlığı, Suriye'ye yönelik yaptırımlarda hafifletmeye gitti
00:27
TCMB'den makro finansal istikrarı destekleyici adım
00:22
Euro-Med: İsrail, Filistinlileri zorla yerinden etmek için Gazze'nin güneyinde dar bir yere hapsediyor
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ