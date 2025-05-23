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Türkiye
AA 23.05.2025 22:38

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama

İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 30 şüpheli tutuklandı.

3 ilde uyuşturucu operasyonu: 30 tutuklama
[AA-Arşiv]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul merkezli 3 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturmada, 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerin tamamı yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılardan 30'u tutuklama, 1'i ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 30 şüphelinin tutuklanmasına, 1 şüpheli hakkında ise "konutu terk etmeme"yi içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

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