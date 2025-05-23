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Türkiye
DHA 23.05.2025 18:08

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde asfalt üretim tesisindeki bir siloda gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Pasinler ilçesi kara yolunda bulunan ana yola yaklaşık 200 metre uzaklıktaki asfalt üretim tesisindeki bir siloda, saat 17.00 sıralarında gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıktı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi gönderildi.

Erzurum'da asfalt üretim tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Ağır yaralı ambulans hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri patlama nedeniyle çıkan yangına müdahale etti.

Yangın itfaiyenin müdahalesi söndürülürken, ekiplerin bölgedeki incelemesi sürüyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Patlama kontrol altına alındı, olayın neden çıktığı, ihmalin olup olmadığı yapılacak araştırmanın ardından ortaya çıkacak" dedi. 

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AFAD Erzurum Yangın
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