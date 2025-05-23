Açık 27.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 23.05.2025 11:55

Ankara merkezli operasyonlarda 96 egzotik hayvan ele geçirildi

Satışı yasak hayvanları, kanuna aykırı yöntemlerle Türkiye'ye getiren ve çoğaltarak ticaretini yapan kişilere yönelik Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 96 egzotik hayvan ele geçirildi.

Ankara merkezli operasyonlarda 96 egzotik hayvan ele geçirildi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, ülkede satışı yasak olan hayvanları yasa dışı yollarla getirerek çoğaltan ve ticaretini yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

12 şüpheli gözaltına alındı

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi koordinesinde Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Sakarya ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli türlerde 21 egzotik yılan, 20 yılan yumurtası, 1 maymun, 4 sincap, 27 hamster cinsi fare, 26 gecko cinsi kertenkele, 9 tarantula cinsi örümcek, 8 sultan ve gökkuşağı cinsi papağan ele geçirildi.

Hayvanlar yetkililere teslim edilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER
Ankara Kaçakçılık
Sıradaki Haber
"Change" araçları kusursuz diye sattılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:34
Araştırma: Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanlardan daha doğru yanıtlar veriyor
12:35
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında bir işçi göçük altında kaldı
12:18
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem
12:04
"World" kredi kartı sözleşmelerine yönelik inceleme sonuçlandı
11:56
Okyanustaki hava olayları 5 ay önceden tahmin edilebilecek
11:50
"Change" araçları kusursuz diye sattılar
7. Etnospor Kültür Festivali 2. gününde devam ediyor
7. Etnospor Kültür Festivali 2. gününde devam ediyor
FOTO FOKUS
Avustralya'da sel etkili oldu
Avustralya'da sel etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ