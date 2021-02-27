Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, projeyle Kızılcahamam ile Çerkeş arasında yüksek rakım ve eğimden kaynaklı kış şartlarının etkisi en aza indirilerek, ulaşım standardı artırılmış ve güvenli trafik akışı sağlanmış oldu.

6 kilometrelik mevcut güzergahın uzunluğu tünelle 3,6 kilometreye düşürülerek yol 2,4 kilometre kısaltıldı.

Açılışa canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Tünelimizin bulunduğu bölge yüksek rakımlı ve eğimli olması nedeniyle ulaşımda sıkıntıları yaşanabildiği bir yerdir. Bu yolu kullanan tüm vatandaşlarımız rahat, hızlı ve güvenli bir seyahat imkanına kavuşacaktır. Bu proje mevcut güzergahı 2,4 kilometre kısaltarak, vakitten ve akaryakıttan yılda yaklaşık 7,5 milyon lira tasarruf sağlayacaktır. Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerimiz bu gelişmeden en çok faydalanacak yerlerin başında geliyor.

Proje sayesinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahı tercih etmesiyle Kızılcahamam ve Çerkeş ilçelerinin ekonomi, kültür ve turizm açısından gelişimine de katkı sağlanacak.

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise yerinden katıldı.