Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Esenyurt'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattıkları iddia edilen İran uyruklu iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 50 kilo eroin, 20 kilo Afyon sakızı, 3 kilo kokain ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran uyruklu iki kişinin yurda getirdikleri uyuşturucu maddeleri sattıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin Esenyurt'ta kiraladıkları rezidansa operasyon düzenledi.
Operasyonda, S.R.S. ve R.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 50 kilo eroin, 20 kilo Afyon sakızı, 3 kilo kokain ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin dolar ele geçirildi.
İran uyruklu S.R.S. ve R.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerle bağlantısı olduğu değerlendirilen kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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