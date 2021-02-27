Haber Giriş: 27 Şubat 2021 Cumartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak
Erzincan'da koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e uzatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Makas başkanlığında koronavirüsle mücadele kapsamında toplandığı belirtildi.
Sinema salonlarının açılmasının 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı Valiliğimize bildirildiğinden, ilimiz genelinde sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir."
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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