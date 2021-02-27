Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Makas başkanlığında koronavirüsle mücadele kapsamında toplandığı belirtildi.

Sinema salonlarının açılmasının 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı Valiliğimize bildirildiğinden, ilimiz genelinde sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verilmiştir."