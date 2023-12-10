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Türkiye
AA 10.12.2023 10:55

Kızılay'dan 607 depremzede esnafa destek

Türk Kızılay'ın afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında verdiği destekle, 607 esnaf, depremden zarar gören iş yerini yeniden faaliyete geçirdi.

Kızılay'dan 607 depremzede esnafa destek
[Fotograf: AA]

Türk Kızılay'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet sonrası iyileştirme çalışmaları kapsamında Sosyoekonomik Güçlendirme Programı devreye alındı.

Programla hayata geçirilen Esnaf Destek Projesi ile Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Osmaniye'de esnaf ve sanatkar odaları işbirliğinde iş yeri zarar görmüş esnafa destek verildi.

Destek programı kapsamında belirlenen illerdeki esnafın kayıtlı olduğu odalara verilen ihtiyaç listesi doğrultusunda 50 bin lira nakdi yardım yapıldı.

Esnaf Destek Projesi ile depremde kaybettikleri iş yerlerini yeniden faaliyete geçiren 607 esnaf için yapılan ödeme 25 milyon liraya ulaştı.

Program, Çiftçi Destek Projesi ile devam edecek.

Kızılay'dan 607 depremzede esnafa destek

"Depremzedelerimiz yuvasına kavuşana kadar desteklerimizi sürdüreceğiz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, depremin ana gündemleri olduğunu vurguladı.

Deprem bölgesindeki afet iyileştirme çalışmaları kapsamında gerçekleştirdikleri Sosyoekonomik Güçlendirme Programı ile ekonomik ve sosyal yapının iyileştirilmesi için iş fırsatları yaratma, küçük işletmelerin desteklenmesi ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi gibi faaliyetler yürüttüklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Depremzede esnafımıza da bugüne kadar yaptığımız ödeme tutarı 25 milyon liraya ulaştı. Bu ödemelerle bölgedeki küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları gideriliyor. Deprem sebebiyle kayba uğrayan afetzede esnafımız, yeniden işlerinin başına geçtiler. Ancak deprem bölgesindeki işimiz henüz bitmedi. Depremzedelerimiz yuvasına kavuşana kadar da Kızılay olarak desteklerimizi sürdüreceğiz."

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