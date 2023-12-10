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Türkiye
TRT Haber, AA 10.12.2023 09:40

Zonguldak'taki heyelanda 2 can kaybı

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil evin yıkılması sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak'taki heyelanda 2 can kaybı
[Fotograf: İHA]

Kentte dün etkili olan yağış sonucu Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan 82 yaşındaki Perihan Çakar ile 51 yaşındaki oğlu Sait Çakar'ın bulunması için çalışmalar günün ilk ışıklarıyla başladı.

Ekiplerce yapılan incelemede göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından AFAD koordinesinde Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri alana giriş yaptı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, anne ve oğlunun bulunması için yer altı görüntüleme cihazı ve jandarmanın arama kurtarma köpeklerinin de katılımıyla çalışma yürütüldü.

Çalışmalar sonucu göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zonguldak'ta 9 Aralık'ta merkez ilçe Asma Mahallesi'nde iki katlı bir evin heyelan sebebiyle çöktüğü, 2 vatandaşın göçük altında kaldığı belirtildi.

Açıklamada, "Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 2 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz. Büyük bir gayret ve özveriyle çalışan tüm ekiplerimize Milletimiz adına şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

Zonguldak'taki heyelanda 2 can kaybı

İş makinesi toprağa gömüldü

Öte yandan ilk heyelan sonrası çalışma yapıldığı sırada meydana gelen ikinci heyelanda toprak altında kalan iş makinesi de görüntülendi.

21 görevli yaralandı

AFAD, itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve diğer ekiplerin sevk edildiği bölgede, evde olduğu değerlendirilen anne ve oğlunun kurtarılması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın meydana gelmesi sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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