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Türkiye
DHA 10.12.2023 07:22

Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ağır yaralı

Kadıköy'de alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarparak durabildi. Kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken, alkollü sürücü ağır yaralandı.

Kadıköy'de alkollü sürücü kaza yaptı: 1 ağır yaralı
[Fotograf: DHA]

İddiaya göre, polis ekiplerinin trafik uygulaması yaptığı noktada, alkollü olduğu öğrenilen sürücü Kerem B., cipiyle hızla ilerlediği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde ilerleyen Melike Çimen kontrolündeki otomobile arkadan çarptı.

Çapmanın etkisi ile savrulan otomobil, önünde seyir halinde bulunan başka bir cipe çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Melike Çimen yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çimen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekiplerince yapılan kontrolde, otomobile arkadan çarpan sürücü Kerem B.'nin 0.79 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri, alkollü sürücüyü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Kaza sonrası Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri, Kaza ile ilgili inceleme başlattı

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