Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kıyı Emniyeti: Şile'de karaya oturan gemi kurtarıldı
Şile'de karaya oturan "TQ Ordu" isimli gemi, yapılan incelemelerin ardından yeniden kurtarılarak yüzdürüldü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, TQ ORDU isimli geminin Şile'de karaya oturduğu belirtildi.
Geminin kurtarıldığı belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Gemi, yapılan sualtı sörveyinin ardından kurtarma uzmanımız, Gemi Kurtaran, Mehmetçik, Kurtarma-8, Şark römorkörlerimiz ve KEGM-10 botumuz refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü."
Şile’de Karaya oturan TQ ORDU isimli gemi, yapılan sualtı sörveyinin ardından Kurtarma Uzmanımız, GEMİ KURTARAN, MEHMETÇİK, KURTARMA-8, ŞARK Römorkörlerimiz ve KEGM-10 Botumuz refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü. pic.twitter.com/giVc7a9k32— KEGM (@kiyiemniyet) February 13, 2023
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