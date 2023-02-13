Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te 4,6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre saa 14.59'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem 11,44 kilometre derinlikte meydana geldi.
Etiketler: Son Dakika Gaziantep Deprem
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