Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği bölgelerden gelen görüntüler, depremlerin verdiği zararın boyutunu gözler önüne seriyor.

Depremin etkilediği kentlerden Gaziantep'in İslahiye ilçesi ile Hatay arasındaki kara yolu da depremin etkisinin en fazla görüldüğü yerlerden biri olarak dikkati çekiyor.

[Fotoğraf: AA]

İshaliye-Hassa-Kırıkhan kara yolunda yer yer 1,5 metrelik kabarmalar yaşanırken deprem anında yolu kullanan 4 araçta da maddi hasar oluştu.

Kara yolları ekipleri bölgeye giderek yolda çalışmalara başladı. Trafiğin kontrollü olarak sağlandığı kara yolu, kabarma olan kısımlardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açılacak.

[Fotoğraf: AA]