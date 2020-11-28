İçişleri Bakanlığı genelgesiyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 20.00'de başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla kentlerdeki meydan, cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

İstanbul

Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'ndeki polis ve zabıta ekipleri, kısıtlamanın başlamasıyla sokaktaki vatandaşlara anonslarla uyarıda bulundu.

Kısıtlama öncesinde Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Beylikdüzü, Avcılar, Kadıköy ve Üsküdar'da bazı lokantaların önünde kuyruk oluşurken, market ve fırınlarda yoğunluk yaşandı.

Dışarıda olup da evlerine gitmeye çalışan sürücüler ana arterlerde trafik yoğunluğuna neden oldu. İBB verilerine göre, kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu yüzde 45'e kadar ulaşırken, saat 20.10 itibarıyla yüzde 9'a geriledi.

Anadolu ve Avrupa yakalarında işlek meydan ve sokaklar sessizliğe bürünürken, başta metro, metrobüs ve tramvay olmak üzere toplu taşıma araçlarındaki yolcu yoğunluğunun azaldığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda uygulanan kısıtlama, yarın 10.00'da sona erecek. Yarın da aynı saatte başlayacak kısıtlama 30 Kasım Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak.

Trakya

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başlamasının ardından cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

COVID-19 ile mücadele amacıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Kısıtlamaların başlamasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Edirne'de kısıtlamanın ardından vatandaşlar evlerine kapandı. Görevliler dışında kimsenin dışarıda olmadığı kentte, yaya ve araç trafiği de en düşük seviyeye ulaştı.

​​​​​​​Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler olmak üzere kentin birçok bölgesinde uygulama yaptı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde kısıtlama ile meydanlar ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere işlek caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da kısıtlamanın başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. İşlek yerlerden Hükümet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, tarihi Rüstem Paşa Cami civarı ve sahil boyu boş kaldı.

Doğu Anadolu

Kısıtlama dolayısıyla Erzurum'da Çifte Minareler, Kale civarı, Lala Paşa Camisi, Yakutiye Medresesi ve Cumhuriyet Caddesi ilk saatten itibaren sessizleşti.

Iğdır'da yoğunluğun fazla olduğu Atatürk ve Vali Yolu caddeleri ile Zübeyde Hanım Bulvarı, Erzincan'daki Cumhuriyet Meydanı, Halitpaşa, Ordu, Fevzipaşa ve 13 Şubat caddeleri, Kars'ta Faikbey ve Kazım Karabekir Paşa caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı ve tarihi Kars Kalesi, Ardahan'da Kongre ve Lise caddeleri ile Milli Egemenlik Parkı, Ağrı'da Cumhuriyet, Kağızman ve Eski Van caddeleri, Tunceli'de ise Sanat Sokağı, Cumhuriyet Caddesi, Yeraltı Çarşısı üstü, Palavra ve Seyit Rıza meydanlarında, yasağın başlamasıyla insan yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince, kentlerin giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturularak kontroller yapıldı. Ekipler, istisna kapsamında olanlar dışında kimsenin dolaşmasına izin vermeyerek ana cadde ve bağlantı yolları ile farklı noktalarda kontrollerine devam ediyor.

Elazığ'da kısıtlama öncesi cadde, sokak, park ve meydanlar boşaldı.

Polis ve zabıta ekipleri işlek meydan, cadde ve sokaklarda denetim gerçekleştirdi.