Biri 20 diğeri 37 yaşında hayatının baharında olan iki genç koronavirüse yenildiler.

Genç yaşta koronavirüse yenildiler.

Ankara'da özel bir firmada çalışan 20 yaşındaki Burcu Usanmaz, yaklaşık 20 gün önce grip belirtileri ile hastaneye başvurdu. Usanmaz'ın hastanede yaptırdığı COVID-19 testi pozitif çıktı.

Evinde ilaç tedavisi gören Usanmaz, 1 hafta önce durumunun ağırlaşması üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede 6 gün tedavi gören Usanmaz, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Usanmaz'ın cenazesi dün Ankara'da toprağa verildi.

"Burcu'nun hiçbir hastalığı yoktu"

Genç kızın amcası Yunus Usanmaz, Burcu'nun bilinen bir hastalığının olmadığını belirterek, "Burcu'nun bilinen hiçbir hastalığı yoktu. Bünyesi biraz zayıftı, o kadar" diye konuştu.

"Kimse 'bana birşey olmaz' demesin"

Yunus Usanmaz, Burcu'nun virüsü nereden kaptığını bilmediklerini anlatarak, "Biz de ailesi olarak koronavirüs testi yaptırdık, hepimizin test sonucu negatif çıktı. Burcu dışarıdan mı, marketten mi veya alışveriş merkezinden mi virüsü kaptı bilmiyoruz. Sağlık görevlilerinin verdiği ilaçları da kullandı. Kimse 'bana bir şey olmaz' demesin. Bizim çocuğumuz 20 yaşındaydı. Allah kimsenin başına vermesin" dedi.

37 yaşındaki Tarancı kurtarılamadı

Koronavirüs, Diyarbakır'da da bir genci hayattan kopardı. İki haftadır tedavi gören 37 yaşındaki Yılmaz Tarancı kurtarılamadı.

Basın birimi sorumlusu olarak çalıştığı özel bir hastanede hayatını kaybeden Yılmaz Tarancı, plazma tedavisine rağmen hayata tutunamadı. Sevenleri ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı.