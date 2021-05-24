Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 07:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA/İHA
Kısıtlamanın ardından İstanbul’da trafik yoğunluğu
[Fotoğraf: DHA]
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'da ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Edirne istikametinde trafik yoğunluğu gözlenirken, her iki köprünün Ankara istikametinde ise trafik akıcı şekilde sürüyor.
Anadolu Yakası'nda TEM otoyolunda Sultanbeyli-Çamlıca gişeler arası her iki yönde de yoğun trafik yaşanıyor.
D-100 kara yolunun bazı bölgelerinde yoğunluk artıyor.
Araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, İBB'nin trafik haritasına göre yoğunluk saat 07.40 itibarıyla yüzde 47 olarak ölçüldü.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması Trafik
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