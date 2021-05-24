Ekipler, durumundan şüphelendikleri otomobili Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı'nda durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle kaçan sürücü ile ekipler arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

Stadyum Caddesi'nde hızını artırarak kaçmaya çalışan sürücü otomobiliyle öndeki araca çarptı. Kazanın ardından gözaltına alınan ve isminin Oğuzhan S. olduğu öğrenilen sürücünün, ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Sürücünün alkollü olduğu belirlendi

Ekipler tarafından yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0,74 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan aracın içerisinde polis ekiplerince boş içki şişeleri bulundu.

Oğuzhan S., gözaltı işlemi sırasında görüntü alan gazetecilere hakaret ederek saldırı girişiminde bulundu.