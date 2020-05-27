Market, manav gibi işletmeleri bulunan esnaf mal almak hale geldi. Halin içerisinde ve dışında araç yoğunluğu oluştu.

Hale araçlarıyla giremeyen bazı esnaf ise yol kenarına park ettikleri araçlarına sebze ve meyve taşıdı.

"Saat 24.00'ten beri buradayız"

Fatih Aksaray'da manavı bulunan bir esnaf , "Yoğunluk var, içerisi daha da yoğun. 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğu için gerçekten çok yoğun. Mallarda çok uygun değil, pahalı. Biz saat 24.00'den beri buradayız" dedi.