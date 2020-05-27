Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kısıtlama sonrası İstanbul Meyve Sebze Hali'nde hareketlilik
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramını kapsayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde gece başlayan yoğunluk gündüz de devam etti. Halde yaşanan yoğunluk drone ile görüntülendi.
Market, manav gibi işletmeleri bulunan esnaf mal almak hale geldi. Halin içerisinde ve dışında araç yoğunluğu oluştu.
Hale araçlarıyla giremeyen bazı esnaf ise yol kenarına park ettikleri araçlarına sebze ve meyve taşıdı.
"Saat 24.00'ten beri buradayız"
Fatih Aksaray'da manavı bulunan bir esnaf , "Yoğunluk var, içerisi daha da yoğun. 4 gün sokağa çıkma yasağı olduğu için gerçekten çok yoğun. Mallarda çok uygun değil, pahalı. Biz saat 24.00'den beri buradayız" dedi.
Etiketler: yoğunluk sokağa çıkma kısıtlaması meyve ve sebze haliSon Güncelleme: 27 Mayıs 2020 Çarşamba 10:01
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